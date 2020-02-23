98-летний ветеран преодолел 2 км на "Лыжне России" в Бийске

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2020" прошла в Бийске 17 февраля на базе спортивной школы № 1, сообщает "Бийский рабочий".

Она собрала свыше 1,2 тысячи лыжников. Участниками стали люди различных возрастов. Старейшим спортсменом стал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Григорьевич Щербаков. Он преодолел 2 км.

В общей сложности прошло 13 забегов. Мужчины и женщины пробежали дистанцию в 2-5 километров, юноши и девушки — километр, мальчики и девочки – 500 метров.

Участников мероприятия угощали горячим чаем, блинами и солдатской кашей.