Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Церемония возложения венков к Мемориалу Славы прошла в Барнауле 23 февраля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие сотни местных жителей, включая представителей региональных и городских властей.

Вместе со всеми Виктор Томенко почтил память погибших воинов и возложил цветы к мемориальному комплексу. Почетный караул дал оружейный залп.

В церемонии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и спикер Барнаульской городской думы Галина Буевич.