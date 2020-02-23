Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru
Церемония возложения венков к Мемориалу Славы прошла в Барнауле 23 февраля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие сотни местных жителей, включая представителей региональных и городских властей.
Вместе со всеми Виктор Томенко почтил память погибших воинов и возложил цветы к мемориальному комплексу. Почетный караул дал оружейный залп.
В церемонии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и спикер Барнаульской городской думы Галина Буевич.
Комментарии
В России очень странные праздники.
Эти возложенцам не в воинских церемониях участвовать, а сортиры чистить в самый раз, "золотая рота".
зря вы так.
Воином нужно быть не только в понимании земном, защищать родину, свой Род и т.д.
Воином нужно быть и во вселенском масштабе - всё борьба! выживает и даёт потомство (а значит строит будущее и окружающее) только сильнейший. это не мы придумали. а доказательств что это не так во вселенной - нет.
А вообще сегодня выходной
... А он на работе...