Четыре машины столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае

Фото: vk.com/act54

Четыре автомобиля попали в аварию на Чуйском тракте в районе алтайского села Быстрянка, сообщили в Новосибирской службе эвакуации "АСТ-54".

Фотографиями и видео с места аварии поделились подписчики сообщества в социальной сети. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в массовом ДТП пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.

Столкновению предшествовала потеря управления транспортом одним из водителей. Его машину занесло на скользкой дороге, в результате чего он выехал на полосу встречного движения, утверждает свидетель аварии.

UPD 15:56: В Госавтоинспекции Алтайского края уточнили, что в ДТП пострадали шесть человек.