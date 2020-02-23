Четыре машины столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае

Фото: vk.com/act54
Четыре автомобиля попали в аварию на Чуйском тракте в районе алтайского села Быстрянка, сообщили в Новосибирской службе эвакуации "АСТ-54".
Фотографиями и видео с места аварии поделились подписчики сообщества в социальной сети. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, в массовом ДТП пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.
Столкновению предшествовала потеря управления транспортом одним из водителей. Его машину занесло на скользкой дороге, в результате чего он выехал на полосу встречного движения, утверждает свидетель аварии.
UPD 15:56: В Госавтоинспекции Алтайского края уточнили, что в ДТП пострадали шесть человек.
Комментарии
Ужас! Люди, будьте осторожнее и помните - Бог не создал для человека запасных частей.
В этом месте у меня шатун на велосипеде сломался. Педаль на дорогу упала. Этот шатун 500 кг выдерживает, знакомый рельсу перевозил на педали на своем велосипеде. Место аномальное,наверно.
23.02.2020 16:35
- гость -
Это место мы на ГАЗ-66 четыре раза проезжали. Без происшествий.
Гнали, похоже, как последние опаздывающие.
23.02.2020 18:45
Там ни спуска ни подъема, ровная дорога. А авария случилась. За поворотом на Косиху есть такое же ровное место где часто аварии.