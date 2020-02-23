Губернатор Алтайского края поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Глава региона Виктор Томенко на своем аккаунте в Instagram опубликовал видеопоздравление с День защитника Отечества.

В своей речи он напомнил, что Алтайский край – родина сотен тысяч солдат, участвовавших в военных действиях Великой Отечественной войны, боевых действиях в Афганистане и других горячих точках.

"Мы гордимся их мужеством, помним их подвиги и рассказываем о них нашим детям", – подчеркнул губернатор.

Он пожелал всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Как ранее писал amic.ru, 23 февраля Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.