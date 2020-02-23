Губернатор Алтайского края поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Глава региона Виктор Томенко на своем аккаунте в Instagram опубликовал видеопоздравление с День защитника Отечества.
В своей речи он напомнил, что Алтайский край – родина сотен тысяч солдат, участвовавших в военных действиях Великой Отечественной войны, боевых действиях в Афганистане и других горячих точках.
"Мы гордимся их мужеством, помним их подвиги и рассказываем о них нашим детям", – подчеркнул губернатор.
Он пожелал всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Как ранее писал amic.ru, 23 февраля Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.
Комментарии
Ага, и тебе не хворать, пенсионный реформатор.
А как у самого губернатора с защитой Отечества обстоит?
Прекрасно у него всё обстоит. Щас стратегический объект, аэропорт, сдаст, чаевые получит, будет совсем ништяк.
Приятно наверное Мужчинам поздравления принимать от мажорика закончившего от армии ???
23.02.2020 16:11
- гость -
Ты чужой язык бы выучил вначале.
закончившего от армии ???
Ржака! Кончай пить.
Паренек очевидно не знает, что большинство мужчин отмечают День Советской Армии и Военно-Морского Флота, буржуям не присягало...