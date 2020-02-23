Шестеро пострадали. В ГИБДД раскрыли подробности ДТП на алтайской трассе

Фото: пресс-служба краевой Госавтоинспекции

Шесть человек, из них двое детей, получили травмы в массовой аварии в Красногорском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

23 февраля на 413-м километре Чуйского тракта столкнулись автомобили Volkswagen Passat, Lexus RX330, Volkswagen Polo и Nissan Teana.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что Passat, двигаясь со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска, сначала столкнулся с Lexus, а затем еще с двумя транспортными средствами.

В результате пострадали шесть человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира Lexus RX330. Мальчики находились в специально оборудованных детских креслах, но это не спасло их от травм.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Ранее появилась информация, что перед ДТП водитель одного из транспортных средств не справился с управлением на скользком дорожном покрытии.