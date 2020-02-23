Лобовое стекло иномарки разбили бутылкой шампанского в Барнауле

Барнаульцы сделали снимок автомобиля с разбитым лобовым стеклом. Он опубликован в сообществе Barnaul.insta в Instagram. Инцидент произошел во дворе дома № 116 на улице Малахова.

В образовавшемся от удара проеме оставили запечатанную бутылку шампанского. Никакой поздравительной надписи на кузове не нацарапали. Поэтому пользователям соцсетей остается гадать, случайно ли алкоголь попал в автомобиль или это чье-то умышленное "поздравление" с Днем защитника Отечества.