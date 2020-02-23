Педагог из Барнаула стала участницей шоу "Поле чудес"

Кристина Николенко из столицы Алтайского края стала одной из девяти участниц капитал-шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Выпуск от 21 февраля опубликован на сайте Первого канала.

Жительница Барнаула рассказала, что работает педагогом по вокалу в музыкальной школе. Вместе с ней в Москву прибыли ее воспитанники и продемонстрировали свои таланты.

Гостья с Алтая смогла верно отгадать слово, выступив в третьей тройке. Однако пройти в суперфинал ей не удалось.

Ранее "Поле чудес" оказалось в центре внимания, когда участникам предложили отгадать слово, написанное с грамматической ошибкой.