Педагог из Барнаула стала участницей шоу "Поле чудес"

Кристина Николенко из столицы Алтайского края стала одной из девяти участниц капитал-шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Выпуск от 21 февраля опубликован на сайте Первого канала.
Жительница Барнаула рассказала, что работает педагогом по вокалу в музыкальной школе. Вместе с ней в Москву прибыли ее воспитанники и продемонстрировали свои таланты.
Гостья с Алтая смогла верно отгадать слово, выступив в третьей тройке. Однако пройти в суперфинал ей не удалось.
Ранее "Поле чудес" оказалось в центре внимания, когда участникам предложили отгадать слово, написанное с грамматической ошибкой.
Комментарии
Уволить! Это ж срамота такая в азартные игры играет! (Сорказм еслив чо)
"Поле чудес", это где?
"Поле чудес", это где?
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле чудес,
А поле, поле, поле, поле чудес.
Поле чудес, в стране дураков.