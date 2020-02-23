Барнаульца отправили в тюрьму за ограбление на 50 рублей

Жителя Барнаула приговорили к двум годам шести месяцам колонии строгого режима за ограбление местного жителя, сообщает "Комсомольская правда".

Правоохранители доказали, что мужчина с сообщником избили молодого человека, забрав у него кошелек. В бумажнике оказалось только 50 рублей.

"В апреле 2019 года около пяти утра мужчина предложил знакомому ограбить молодого человека, курившего неподалеку от входа в компьютерный клуб. Они завели потерпевшего за угол дома, где один мужчина бил парня, а другой – держал", – рассказал помощник прокурора Железнодорожного района Евгений Березко.

Подсудимый утверждал, что не бил барнаульца, но стороне обвинения удалось доказать обратное. Кроме того, в процессе следствия выяснилось, что обвиняемый причастен еще и к краже.

Уголовное преследование его сообщника прекратили, так как он скончался до завершения расследования.