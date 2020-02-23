Полицейские поймали сбытчика гашиша в Барнауле

Правоохранительные органы задержали жителя Барнаула по подозрению в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

У него изъяли 9,8 грамма гашиша, что считается крупным размером. Против 22-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических веществ, совершенные в значительном размере".

Санкции за преступление предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.