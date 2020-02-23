Росстат назвал три главные цели российских мужчин

Росстат выяснил, какие главные жизненные цели ставят перед собой мужчины в России. Оказалось, что они так или иначе связаны с семьей.

Наиболее распространенная цель – это материальное благополучие семьи. Второе место заняло желание завести ребенка, третье – получить собственное жилье.

При этом больше половины (58,6%) российских мужчин считают, что для семейного счастья обязательно регистрировать отношения в ЗАГСе. Еще треть считает бракосочетание желательным.

И лишь 10% выступают сторонниками позиции, что сожительство без штампа в паспорте ничем не хуже семейной жизни в браке.