Туроператоры просят Мишустина возместить потери из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила обращение в правительство России на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой компенсировать из бюджета понесенные из-за коронавируса убытки, сообщает сайт организации.

"Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли, — говорится в обращении. — Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом".

При этом представители туроператоров подчеркивают, что речь идет даже не о недополученной прибыли, а о прямых убытках.

В частности, компании потратили на экстренную эвакуацию российских туристов 450 миллионов рублей, утверждают в ассоциации.

Убытки от въездного туризма посчитали отдельно. Некоторые туристические программы, запланированные для китайских туристов на зиму, весну и даже лето этого года, уже оплачены туроператорами. На это они израсходовали около 140 млн рублей, констатировали в АТОР.

Таким образом, общая сумма компенсаций, которые хотят получить представители туротрасли, составляет минимум 590 млн рублей.