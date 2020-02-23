Туроператоры просят Мишустина возместить потери из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила обращение в правительство России на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой компенсировать из бюджета понесенные из-за коронавируса убытки, сообщает сайт организации.
"Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли, — говорится в обращении. — Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом".
При этом представители туроператоров подчеркивают, что речь идет даже не о недополученной прибыли, а о прямых убытках.
В частности, компании потратили на экстренную эвакуацию российских туристов 450 миллионов рублей, утверждают в ассоциации.
Убытки от въездного туризма посчитали отдельно. Некоторые туристические программы, запланированные для китайских туристов на зиму, весну и даже лето этого года, уже оплачены туроператорами. На это они израсходовали около 140 млн рублей, констатировали в АТОР.
Таким образом, общая сумма компенсаций, которые хотят получить представители туротрасли, составляет минимум 590 млн рублей.
Комментарии
а он то причем? бизнес - дело рисковое. валютные ипотечники тож выли стаями.
так это надо Трампу писать, он же виноват в короновирусе, по 1-му каналу говорили, а он не врет!
Он то здесь причём? Форс-мажор - извините.
Вы после метеорита также будете требовать?
Весь вопрос в том, поедут завтра люди - но кто и на чьи средства их будет потом лечить?
Вперед требуется другом путина стать, а потом и требовать компенсацию.
Страховать свой бизнес не пробовали?