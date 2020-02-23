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Главный онколог Германии назвал лучший метод борьбы с раком

, ИА "Амител"
Йоханнес Брунс уверен, что первое место по эффективности занимает имуннотерапия
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Генсек Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс ответил на вопрос, какое средство борьбы с раком он считает наиболее действенным, сообщает РИА Новости.

"Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, — заявил специалист. — Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года".

По его словам, речь идет не столько о проценте выздоровевших, сколько о числе случаев, которые нельзя вылечить.

Имуннотерапия позволила частично излечить тех пациентов, которые ранее "были обречены".

"Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например рака крови, где теперь применяются и Т-клетки", — уточнил Брунс.

Ранее amic.ru писал, что ученые из Ростова-на-Дону научились использовать грызунов для быстрой диагностики рака, диабета и туберкулеза. Человеку не нужно сдавать многочисленные анализы и ждать несколько дней их результатов – достаточно просто подышать трубочку, после чего за 3-5 минут крыса "поставит диагноз".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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