Главный онколог Германии назвал лучший метод борьбы с раком

Генсек Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс ответил на вопрос, какое средство борьбы с раком он считает наиболее действенным, сообщает РИА Новости.

"Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, — заявил специалист. — Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года".

По его словам, речь идет не столько о проценте выздоровевших, сколько о числе случаев, которые нельзя вылечить.

Имуннотерапия позволила частично излечить тех пациентов, которые ранее "были обречены".

"Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например рака крови, где теперь применяются и Т-клетки", — уточнил Брунс.

Ранее amic.ru писал, что ученые из Ростова-на-Дону научились использовать грызунов для быстрой диагностики рака, диабета и туберкулеза. Человеку не нужно сдавать многочисленные анализы и ждать несколько дней их результатов – достаточно просто подышать трубочку, после чего за 3-5 минут крыса "поставит диагноз".