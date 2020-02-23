Своры бродячих собак нападают на косуль в Алтайском крае

Специалисты Министерства природы Алтайского края отмечают увеличение случаев нападения свор бездомных собак на диких животных, особенно косуль. Как сообщает пресс-служба ведомства, в поисках пропитания четвероногие все чаще приходят на охотничьи угодья.

"Проблема стала охватывать несколько районов края, — информируют в Минприроды. — Тревожная информация о подобных фактах все чаще и чаще появляется в социальных сетях".

В связи с этим управление охотничьего хозяйства совместно с охотниками проводят мероприятия по отпугиванию собак.

В случаях, если животные не бродячие, полицейские устанавливают их владельцев и обязывают их возместить причиненный государственному охотничьему фонду ущерб.

Ранее amic.ru писал, что мэрия Барнаула выделила на отлов бродячих животных свыше 2,3 млн рублей. На эти средства требуется осуществлять указанную деятельность на протяжении шести месяцев – до 1 июля 2020 года.

Согласно расчетам в документации, стерилизация одного животного обойдется в 1129 рублей, лечение – 328 рублей, вакцинация – 156 рублей, кормление – в 112 рублей (в день).

Отловленные животные 10 дней содержатся в карантине, после чего на 45 дней переводятся в вольеры. После должного ухода и стерилизации, согласно законодательству Алтайского края, животных вновь отпустят в естественную среду.