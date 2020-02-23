Москва возглавила рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

Москву признали самым мужественным городом России и СНГ, сообщает портал "ТурСтат". Такой вывод сделали на основе онлайн-опроса, участников которого попросили рассказать, где живут самые мужественные мужчины.

По мнению россиян, в первую десятку вошли Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан. Барнаул в топ-10 не вошел.

За столицу России отдали 14% голосов. Екатеринбург получил 11%, Минск – 10%, Ростов-на-Дону – 9%, Краснодар – 8%. Остальные не набрали и 7%.

Рейтинг представлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч посетителей портала во второй половине февраля.