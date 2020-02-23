Карнавал в Венеции и матчи Серии А отменили из-за коронавируса

Губернатор итальянкой провинции Венето Лука Дзайя объявил о приостановке венецианского фестиваля и других массовых мероприятий, сообщает "Интерфакс".

"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе спортивных, – уточнил Дзайя. – Это продлится до 1 марта включительно".

Решение принято в связи с распространением коронавируса. В том числе будут отменены футбольные матчи, а ярмарки и музеи – закрыты. Ограничения вступят в силу в полночь с 23 на 24 февраля.

Отметим, что в Италии зафиксировали 132 случая заражения коронавирусом. Двое заболевших скончались.