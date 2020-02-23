Барнаул украсят почти 90 тысяч цветов за 2,8 млн рублей

Комитет муниципального заказа Барнаула подал заявку на 88,8 тысячи штук цветов, которыми в дальнейшем планируют украсить городские клумбы. Задание для поставщика опубликовано на сайте Госзакупок.

Максимальная стоимость контракта – 2 846 820 рублей. Дороже всего обойдутся 26 тысяч штук сальвии – 615,4 тысячи рублей. Почти столько же потратят на почти четыре тысячи цветков канны – 612,6 тысячи рублей. На остальные цветы потратят меньше 200 тысяч рублей.

По количеству самыми многочисленными стали сальвия (26190 единиц), цинерария (6610), виола сорта Trumpet mix (6220), ахирантес (4800), антирринум (4600), кохия (4187) и канны (3970).

Всего же в перечне представлены 31 наименования, при этом некоторые из них отличаются друг от друга только цветом.