Масленичная неделя начнется в Алтайском крае с теплой погоды

Пасмурная и достаточно теплая ожидается в Алтайском крае в понедельник, 24 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -1°C до -6°C. В отдельных районах выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ослабнет ветер. Его скорость может достигать до 7 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от -2°C до -4°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.