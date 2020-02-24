Ученые назвали наиболее устойчивую к раку группу крови

Американские ученые из Каролинского университета выяснили, что наименьший риск заболеть раком у людей со второй группой крови, сообщает РЕН ТВ.

К такому выводу они пришли, проанализировав информацию о нескольких тысячах пациентах за последние 25 лет.

Наиболее подверженными онкологическим заболеваниям оказались люди с первой группой крови. Им рекомендовали регулярно проводить обследования у онкологов.

Исследователи уточнили, что итоги исследования актуальны, в первую очередь, для тех, кто ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

Пристрастие к спиртному и курение увеличивают вероятность возникновения злокачественной опухоли намного сильнее, чем "рискованная" группа крови, констатировали специалисты.