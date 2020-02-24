Диетологи объяснили, как средиземноморская диета продлевает жизнь

Американские диетологи из университета Миннесоты назвали главный продукт, за счет которого всемирно известная средиземноморская диета замедляет процессы старения, сообщает EurekAlert.

В результате исследования они пришли к выводу, что этому способствует жир, содержащийся в оливковом масле.

При этом отдельно от диеты оливковое масло не приносит такой же пользы. Именно в сочетании с голоданием и физическими нагрузками влияние продукта на организм оказывается наиболее благотворным.

Теперь исследовательская группа задалась целью продолжить изучение влияние оливкового масла на организм. Диетологи считают, что это поможет выработать лучшие диетические режимы.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что она считает самой лучшей в мире средиземноморскую диету которая предполагает употребление растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого.

По ее словам, такие выводы подтверждаются исследованием, в ходе которого проанализировали 41 диету по ряду критериев. Специалисты обращали внимание на такие показатели как скорость похудения, продолжительность сохранения результата, влияние на здоровье и наличие питательных веществ.