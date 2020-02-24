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Против биатлониста Логинова и его тренера возбудили уголовное дело

, ИА "Амител"
Итальянские власти подозревают спортсмена и его наставника в допинге
Александр Лонинов / Фото: novosti-saratova.ru

Александр Лонинов / Фото: novosti-saratova.ru

Правоохранительные органы Италии возбудили уголовное дело против российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.

Оно связано с подозрением в повторном нарушении антидопингового законодательства. Наставник спортсмена находился на чемпионате мира не по своей аккредитации, что и стало причиной подозрений. В отеле, где они остановились, произвели обыски.

Несмотря на уголовное преследование, Логинов и Касперович могут свободно покинуть страну.

"В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию", — пояснил адвокат Йохан Цоггелер.

Он уточнил, что расследование может занять несколько месяцев. Александр Логинов не собирается дожидаться его результатов и уже улетел в Россию, уточняет издание.

Напомним, с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В его пробах нашли запрещенный препарат эритропоэтин, который используется для повышения выносливости.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.02.2020 09:10
- гость -

Никогда дурь ни хомячили, и вот опять

24.02.2020 09:33
- гость -

Губерниева тоже надо изолировать от общества.

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