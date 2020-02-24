Онищенко рассказал, чем опасны татуировки

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", чем опасны татуировки.

По мнению депутата, самовыражение через нанесение татуировок на тело — опасно, потому что такая процедура связана с повреждением кожных покровов. Это, в свою очередь, может привести к развитию опасных для жизни заболеваний.

Онищенко отметил, что краска, которая вводится в кожу, может стать причиной не только воспалительных процессов, но даже вызвать гнойные осложнения, заражение крови или онкологию.

"Эта крайняя степень язычества несет в себе большие риски. Процедура небезопасна с точки зрения заражения, нарушения естественных покровов кожных, под которые загоняются химические вещества, нарушая структуру и органический состав кожи", — сообщил Онищенко.

Также политик высказал мнение, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов и со временем эта "эндокринная горячка" пройдет.

"Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? Дети будут видеть не тело матери нежное, а прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которых они сплошь и рядом рисуют. Это проявление духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Все эти татуировки нужно запрещать", — сказал парламентарий.