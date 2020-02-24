Чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за коммунальные услуги

Глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) Андрей Трубецкой решил простить ветеранам Великой Отечественной войны долги за услуги ЖКХ (около 300 тысяч рублей) в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что 68 ветеранов задолжали около 300 тысяч рублей – эти деньги им спишут. Также чиновник распорядился, чтобы ветераны в течение года вообще не платили за коммунальные услуги. На это будет выделено еще примерно четыре миллиона рублей.

Кроме того, Трубецкой намерен предоставить ветеранам льготы на проезд: "Постараемся убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать проезд бесплатным для ветеранов. Нет – значит, сделаем за свой счет".