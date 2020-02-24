Чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за коммунальные услуги

Глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) Андрей Трубецкой решил простить ветеранам Великой Отечественной войны долги за услуги ЖКХ (около 300 тысяч рублей) в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что 68 ветеранов задолжали около 300 тысяч рублей – эти деньги им спишут. Также чиновник распорядился, чтобы ветераны в течение года вообще не платили за коммунальные услуги. На это будет выделено еще примерно четыре миллиона рублей.
Кроме того, Трубецкой намерен предоставить ветеранам льготы на проезд: "Постараемся убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать проезд бесплатным для ветеранов. Нет – значит, сделаем за свой счет".
Комментарии
А за тех кто головы сложил ?!!
Похвально!
Задачка: бабушка Мария Ивановна, проживает в однушки и должна по ЖКХ, за один месяц. Дедушка Андрей Филипович, проживает в двушке и должен за 2 месяца....
Это не чиновник. Это настоящий глава.
Основания для таких действий у этого волюнтариста есть?!
В России настоящий хозяин - это чиновник...как в царской России...
Выпендрился.
Халявщикам недосуг знать, что сыр бесплатным бывает только в мышеловке. Прощенные долги должны восполниться бюджетом или распределиться между законопослушными плательщиками.
Третьего не дано, а про первое ничего не сказано.
Вот приедет барин...
Господа!А есть хоть что-нибудь,что вы бы одобрили?Чиновник не почистил дороги-плохо!Чиновник простил долги ветеранам(!)-снова плохо.В вашей жизни бывают хоть какие то проблески?Всего два оптимиста отметились в комментах из десяти,остальные неисправимые пессимисты.Как можно так жить???((
24.02.2020 11:25
- гость -
Это к Вам - сколько можно им задницу лизать?! Сделай этот жест чинуша по закону - нет претензий! Читайте - для таких как Вы здесь написано, какие будут последствия.
БытиЕ определяет житиЕ - что непонятного?
В данном случае губернатор пиарится - простить это значит или на жильцов переложить или административным ресурсом надавить на поставщиков тех самых услуг.
Если вас в темном уголке возьмут за глотку и ласково попросят рубль- вы конечно его отдадите. Подворотня в действии.
Вот уж действительно либерасты, удроченные своими комплексами, будут ныть и ныть, все плохо все воры.
Трубецкие и Шуваловы с барского плеча, ой нет с бюджетика, щедры.
24.02.2020 11:43
Это недоросли,сидящие в тепле за папкиными и мамкиными спинами,и считающие,что все им должны.Гремучая смесь инфантилизма,замешанного на юношеском максимализме.
Накажут. Как с бесплатными обедами директора кафе
БытиЕ определяет житиЕ...
Всё умничаешь?Бытие и житие ,к твоему сведению,синонимы.Но так хочется красивую фразу в комментарий ввернуть,да?