Россиянам советуют не объедаться блинами во время Масленицы

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал об опасности переедания блинов, приготовленных с большим количеством масла. Его слова передает РИА "Новости".

Менделевич отметил, что при выпекании блинов нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием, а вместо сдабривания сливочным маслом лучше выбрать более полезную начинку.

Также депутат подчеркнул, что любое переедание вредно для здоровья и вызывает осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Для того чтобы таких проблем не возникло, Менделевич призывает россиян есть умеренно в масленичную неделю.

Отдельно парламентарий обратил внимание на то, что покупать готовые блины стоит только в проверенных местах и съедать их, соблюдая требования гигиены.

В этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта.