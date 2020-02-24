Уровень наценок на лекарства вырос на четверть за год

Наценки на лекарства в российских аптеках за минувший год составили почти четверть, свидетельствуют данные компании DSM Group, которые опубликовала газета "Известия". По результатам исследования, увеличение стоимости медицинских препаратов на 24,6% за прошедший год – это самый крупный скачок цен за последние четыре года.

Наибольший рост цен отмечен среди препаратов по уходу за кожей (29,7%), противопаразитарных лекарств (28,1%) и средств от ОРВИ (27%). Отмечается, что в 2019 году стоимость выросла на фоне снижения спроса на медикаменты. Однако несмотря на то, что россияне стали реже ходить в аптеки, теперь они предпочитают более дорогие лекарства.

Средневзвешенная цена за пачку приобретаемого лекарства в декабре 2019 года составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года. При этом аналитики подчеркивают, что в следующем году ожидать роста наценок на лекарства не стоит – они останутся на уровне 24%.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро отмечает, что наценки на лекарства находятся в зависимости от государства и строго регулируются ФАС. "Наш социум стареет, и среднестатистический гражданин ходит в аптеку все чаще, а доходы его с выходом на пенсию снижаются. Конечно, на это реагирует исполнительная власть. Ни один рынок в нашей стране так явно не зависит от окриков госрегулирования, как фарма", – рассказал специалист.