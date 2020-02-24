Огромная сосулька свисает с крыши бийского дома

На крыше одного из двухэтажных бийских домов по улице Социалистическая местные жители заприметили гигантскую сосульку, которая свисает почти до окон первого этажа.

Подписчики сообщества "Инцидент Бийск" возмущены. Как отмечает один из жильцов дома, здание непригодно для жизни, и у него даже нет управляющей компании, которая занялась бы сносом сосулек. Однако просто так взять и снести скопившуюся наледь – опасно: может обрушиться и без того провисший потолок, с которого вдобавок капает вода.

При этом некоторые бийчане шутят, что стоило бы снести здание вместе с сосульками, а кто-то даже порекомендовал заселить в один из таких домов мэра города. Впрочем, сооружение уже признано аварийным и его снесут до 2025 года.