Барнаульские рыбаки пропали в Каменском районе

Двоих рыбаков из Барнаула, которые приехали на рыбалку в Каменский район, ищут уже вторые сутки, сообщает газета "Алтайская правда".

Отмечается, что два барнаульца 1959 и 1969 г. р. 22 февраля приехали в Каменский район на рыбалку и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш". Вчера, 23 февраля, в районе обской протоки Старая Обь (д. Духовая) был обнаружен след снегохода, уходящий в майну. В воде плавали сапог и перчатка.

Поиски пропавших продолжались до вечера 23 февраля. Сообщается, что сегодня к работе приступят водолазы из Барнаула.

Жителей и гостей Каменского района призывают соблюдать осторожность на водоемах. По данным алтайского гидрометцентра, на Оби и ее протоках в некоторых местах до сих пор неполный ледостав. К тому же из-за теплой зимы и приближающейся весны на водоемах образуются майны, что может стать угрозой для жизни на рыбалке.