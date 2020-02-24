Стая собак загрызла женщину в Красноярске

Во дворе одного из многоэтажных домов Красноярска обнаружен труп женщины со следами укусов. Рядом с погибшей находилась стая собак, сообщают в пресс-службе СКР по Красноярскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в Кировском районе Красноярска. В данный момент ведомство возбудило два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Халатность". По второму делу подозреваемыми проходят неустановленные должностные лица администрации района.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и допрашивают свидетелей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления истинной причины смерти.

Как сообщает ТВК, местные жители многократно жаловались на беспризорных собак в администрацию и службу 005. Одичавших животных привлекают помойки.