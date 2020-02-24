Барнаульская пара устроила ссору и перепугала соседей

Вчера в одной из жилых пятиэтажек Барнаула на улице Юрина молодая пара выясняла отношения. Во время ссоры из их квартиры, расположенной на третьем этаже, вылетели монитор, компьютер, гладильная доска, цветочные горшки и даже балконная дверь. Об этом рассказал подписчик сообщества "Инцидент Барнаул".

Как отмечает очевидец произошедшего, конфликт между парой произошел в районе пяти часов вечера. Соседи, услышав страшные крики, сразу же вызвали полицию, однако те приехали только спустя три часа.

Причина разногласий между возлюбленными неизвестна. Однако, как отмечают комментаторы, возможно, дело было в видеоиграх.