Названы причины изменения размера пенсии

Размер пенсии россиянин могут не только увеличить, но и понизить. О причинах таких изменений рассказала сенатор Елена Бибикова "Парламентской газете".

По словам сенатора, размер пенсии может быть снижен, если станет известно об ошибках при ее назначении, а также из-за снятия надбавки на нетрудоспособного иждивенца в случае достижения им совершеннолетнего возраста.

Если же пенсионеру исполнилось 80 лет, то его пенсия вырастет в два раза. К тому же размер выплаты может измениться, если пожилой человек решит переехать в другой регион.

Так, пособие должны будут увеличить при условии переезда в субъект с более высоким прожиточным минимумом, и уменьшить – если прожиточный минимум в регионе меньше. Если же пенсия со всеми прочими выплатами все равно оказывается ниже, тов этом случае повысят социальную доплату до прожиточного минимума, установленного в регионе, отметила Бибикова.

Также сенатор напомнила, что с 2010 года в России действует норма, согласно которой безработный пенсионер не может получать матобеспечение ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован.