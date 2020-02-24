Кирк Дуглас оставил свою семью без наследства

Голливудский актер Кирк Дуглас, который скончался 5 февраля на 104-м году жизни, завещал все свое состояние на благотворительность, сообщает Mirror.
Актер поделился своим состоянием в 61 миллион долларов, которое будет распределено через Фонд Дугласа, цель которого — "помочь тем, кто не в состоянии помочь себе".
Деньги получат детская больница Лос-Анджелеса, университет Святого Лаврентия для стипендий малообеспеченным студентам, театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити, а также Синайский храм Вествуда, в котором находится детский центр Кирка и Анны Дуглас.
Mirror отмечает, что Дуглас-старший не завещал потомкам ни цента, в том числе своему сыну Майклу Дугласу. Впрочем, состояние Дугласа-младшего оценивается в 300 миллионов долларов, поэтому отцовские деньги ему не очень и нужны.
Комментарии
Правильно. Зато драться и судиться за наследство никто из родственников не будет.
Браво Спартак! Мудрое решение. Родственники у него и так не бедные.