Водолазы ищут пропавших на Алтае рыбаков. Фото

Водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек прибыла в Каменский район для поиска пропавших рыбаков. Водолазы приступили к поискам сегодня, 24, февраля в 11 утра, уточняют в региональном МЧС.

Как уже сообщал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку в субботу, 22 февраля, и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".

Накануне, 23 февраля, в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящий в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Поиски продолжались до наступления темноты, однако они не дали результата.

В МЧС призывают население соблюдать осторожность на водоемах. Из-за теплой зимы и приближающейся весны на водоемах образуются майны, что может стать угрозой для жизни на рыбалке.