Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам завершился в Барнауле. В течение двух дней, 22 и 23 февраля, на городском ипподроме сильнейшие гонщики со всей Сибири боролись за звание лучших. Публикуем имена победителей.

В дисциплине А-1600:

1 место – Андрей Гирш (г. Омск);

2 место – Тимофей Овчаров (г. Новосибирск);

3 место – Александр Кузнецов (г. Омск).

В дисциплине Д2-Классика:

1 место – Алексей Пустовалов (г. Бийск);

2 место – Никита Ильиных (г. Омск);

3 место – Станислав Моор (г. Бийск).

Подробности – в ближайшее время, а пока небольшой фотоотчет от Екатерины Смолихиной.