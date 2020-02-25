Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам завершился в Барнауле. В течение двух дней, 22 и 23 февраля, на городском ипподроме сильнейшие гонщики со всей Сибири боролись за звание лучших. Публикуем имена победителей.
В дисциплине А-1600:
1 место – Андрей Гирш (г. Омск);
2 место – Тимофей Овчаров (г. Новосибирск);
3 место – Александр Кузнецов (г. Омск).
В дисциплине Д2-Классика:
1 место – Алексей Пустовалов (г. Бийск);
2 место – Никита Ильиных (г. Омск);
3 место – Станислав Моор (г. Бийск).
Подробности – в ближайшее время, а пока небольшой фотоотчет от Екатерины Смолихиной.
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