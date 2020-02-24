Каждый десятый россиянин занимается спортом самостоятельно

Примерно 14 миллионов россиян занимаются спортом самостоятельно. При этом соотношение женщин и мужчин среди них практически равное – по 7 миллионов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.

Под самостоятельным занятием спортом подразумевают тренировки дома, во дворе, а также в парковых и рекреационных зонах.

Больше всего людей, которые занимаются спортом самостоятельно, проживают в Москве (758,5 тыс.), Башкирии (572,9 тыс.), Московской области (502,7 тыс.), а также в Свердловской области (477,2 тыс.) и Татарстане (473,8 тыс.).

Довольно низкие показатели среди жителей Еврейской автономной области (24,2 тыс.) и Калмыкии (17 тыс.). А вот меньше всего предпочитают тренироваться жители Магаданской области (9,7 тыс.), Чукотки (4,9 тыс.) и Ненецкого автономного округа (1,69 тыс.).

Отмечается, что исследование проводилось в 2019 году при участии жителей всех регионов России в возрасте от трех до 79 лет.