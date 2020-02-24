Каждый десятый россиянин занимается спортом самостоятельно

Примерно 14 миллионов россиян занимаются спортом самостоятельно. При этом соотношение женщин и мужчин среди них практически равное – по 7 миллионов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.
Под самостоятельным занятием спортом подразумевают тренировки дома, во дворе, а также в парковых и рекреационных зонах.
Больше всего людей, которые занимаются спортом самостоятельно, проживают в Москве (758,5 тыс.), Башкирии (572,9 тыс.), Московской области (502,7 тыс.), а также в Свердловской области (477,2 тыс.) и Татарстане (473,8 тыс.).
Довольно низкие показатели среди жителей Еврейской автономной области (24,2 тыс.) и Калмыкии (17 тыс.). А вот меньше всего предпочитают тренироваться жители Магаданской области (9,7 тыс.), Чукотки (4,9 тыс.) и Ненецкого автономного округа (1,69 тыс.).
Отмечается, что исследование проводилось в 2019 году при участии жителей всех регионов России в возрасте от трех до 79 лет.
Комментарии
Под самостоятельным занятием спортом подразумевают тренировки дома, во дворе, а также в парковых и рекреационных зонах.
а как же киберспорт ...
ох уж эта пресловутая статотчётность...?
Стараются форму поддерживать, у кого есть возможность в спортзале, у кого есть возможность дома на тренажерах, а кто-то просто бегает в парках.
Росстат - фабрика дезинформации. Прочтите, что они накалякали о трёх главных целях мужчин.