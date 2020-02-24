Барнаул показал самый высокий рост цен на отечественные авто с пробегом

Аналитики "Авито" выявили, какие автомобили были самыми популярными в российских регионах в прошлом году. Так, по итогам II квартала 2019 года отечественные марки лидировали по популярности в большинстве крупнейших городов. Восточнее Урала с ними соперничают японские автомобили. Жители Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают машины немецкого производства, несмотря на высокую среднюю стоимость (722 000 рублей в Москве и 512 000 рублей в Санкт-Петербурге).

Самая же крупная доля продаж отечественных автомобилей пришлась на Тольятти, родину "АвтоВАЗа". Там продажи российских машин занимают 64% рынка. В соседних городах Поволжья они составляют чуть меньше половины всех продаж.

Самые же высокие цены на отечественные автомобили зафиксированы в Тольятти (в среднем 200 000 рублей). При этом стоимость российских авто за указанный период сильнее всего выросла в Барнауле (на 22%) и Уфе (на 16%).