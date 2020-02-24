Соцсети: в барнаульской школе пострадавшему ребенку не вызвали скорую

В барнаульской школе никто не вызвал скорую ребенку, получившему травму, сообщают в группе "Инцидент Барнаул".

Как пишет одна из участниц сообщества, 19 февраля в барнаульской школе № 31 пострадала ее дочь. Во время перемены на лестнице девочку толкнул школьник, та упала и ударилась головой. Ребенку потребовалась операция.

"Медика в этот момент не было в школе, позвонили мне и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в ГБ № 1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа", – рассказала мама пострадавшей.

Подписчики сообщества недоумевают, как учитель мог не знать номера скорой, а также почему школьного врача не было на рабочем месте.