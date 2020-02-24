Лебединое озеро на Алтае вошло в рейтинг лучших мест России для наблюдения за птицами

Онлайн-сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в честь прошедшего 19 февраля Дня орнитолога опросил пользователей соцсетей и выяснил, где лучше всего в России наблюдать за птицами.

Как отмечают специалисты онлайн-сервиса, ежегодно в мире у людей растет интерес к экологическому туризму. Наблюдение за дикими животными и птицами в естественной среде обитания – одно из его популярных направлений.

В ходе опроса Tvil.ru выявил пять лучших локаций для бёрдвотчинга (от англ. "наблюдение за птицами"). Так, первое место досталось Куршской косе в Калининградской области – за нее проголосовали 50% респондентов. Второе место заняло Лебединое озеро на Алтае, за которое свой голос отдали 25% опрошенных.

Третье место поделили между собой Лосиный остров в Москве, национальный парк "Тарханкутский" в Крыму, а также заказник "Западный Котлин" в Ленинградской области. Все три локации набрали по 8,3% голосов.