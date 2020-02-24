Жительница Барнаула намотала тряпку на голову собаки и привязала ее к столбу

В Барнауле обнаружили привязанную на улице собаку с тряпкой на голове, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что в воскресенье, 23 февраля, на проспекте Коммунаров горожане обнаружили привязанную к трубе собаку с намотанной на голову тряпкой. Как сообщила одна из подписчиц, собаку отвязали и передали в приют "Бусинка". В данный момент волонтеры ищут очевидцев и просят опознать подозреваемую девушку, которая попала на камеру уличного наблюдения.

В комментариях к посту барнаульцы негодуют. Поступок девушки они оценили крайне отрицательно, под записью очень много негативных высказываний.