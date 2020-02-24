24-летняя девушка угнала такси и попала в ДТП в Хабаровске

24-летняя жительница Хабаровска, не имея водительских прав, угнала заказанное такси, но не справилась с управлением и попала в аварию. Об этом информируют в МВД по региону.

Сообщается, что девушка вызвала такси до кафе, где ее якобы ждали друзья. Однако после окончания поездки она заявила, что денег на оплату проезда у нее нет, и попросила таксиста подождать, пока она забежит в заведение и займет необходимую сумму у друзей. Однако горожанка не возвращалась, и водитель пошел в кафе искать ее, оставив ключ от машины в замке зажигания.

В это время девушка выжидала, пока таксист покинет автомобиль. Когда он вышел, она пробралась в машину и угнала ее. Но поскольку прав у нее не было, далеко уехать не получилось. Девушка попала в ДТП и скрылась. Позже ее нашли сотрудники МВД и взяли под стражу.

В отношении хабаровчанки возбуждено уголовное дело о грабеже. Также выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу и угон. Сумма нанесенного ущерба составила 330 тысяч рублей.