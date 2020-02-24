В МЧС назвали число закрытых ТЦ после проверок пожарной безопасности

315 торгово-развлекательных центров в России были вынуждены приостановить свою деятельность после проверок пожарной безопасности, сообщает РИА "Новости" ссылаясь на пресс-службу МЧС.

В настоящее время все 315 торговых центров проводят работы по устранению нарушений, которые выявили в ходе проверок после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года в городе Кемерово. Тогда погибли 60 человек, в том числе дети.

Отмечается, что больше всего проблем с пожарной безопасностью выявили в торгово-развлекательных центрах Новосибирска, Тюмени, Красноярского и Пермского краев, а также Татарстана. Основными нарушениями оказались проблемы с эвакуационными проходами и путями, а также неработоспособность противопожарных систем.