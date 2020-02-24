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Комитет по образованию проводит проверку по инциденту в школе № 31 Барнаула

, ИА "Амител"
Чиновники выясняют все детали
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Комитет по образованию администрации Барнаула проводит проверку по случаю инцидента в школе № 31, в результате которого пострадала девочка. 

  

Как сообщили amiс.ru, в результате инцидента, произошедшего 19 февраля в школе №31, после столкновения девочки с мальчиком в лестничном проеме и ее жалоб на головную боль, классный руководитель пригласила маму в школу. До приезда матери учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным.

Однако по приезде мамы состояние школьницы ухудшилось. Заместитель директора по воспитательной работе вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали. Сейчас администрация школы поддерживает связь с мамой ученицы.

Комитет по образованию взял ситуацию на контроль. Проводится более детальная проверка несчастного случая.

Как уже сообщал amiс.ru, сегодня, 24 февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что 19 февраля в барнаульской школе № 31 пострадала девочка — ее толкнул школьник, та упала и сильно ударилась головой. Ребенку стало плохо, но учитель не вызвал скорую помощь, так как якобы не знал, по какому номеру нужно звонить.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.02.2020 18:46
- гость -

До этого писали что мальчик виноват
Теперь столкновение мальчика и девочки...

24.02.2020 18:52
- гость -

На такое количество детей должен быть мед. работник. С этого надо начинать.

24.02.2020 18:57
- гость -

Учитывая, что школа является местом массового скопления детей с различными особенностями здоровья, то и медицинское обеспечение обязательно должно быть организовано в каждой школе .

24.02.2020 19:04
- гость -

И освободите школы от показателя нарушений по травмам полученным детьми в результате баловства

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