Комитет по образованию проводит проверку по инциденту в школе № 31 Барнаула

Комитет по образованию администрации Барнаула проводит проверку по случаю инцидента в школе № 31, в результате которого пострадала девочка.

Как сообщили amiс.ru, в результате инцидента, произошедшего 19 февраля в школе №31, после столкновения девочки с мальчиком в лестничном проеме и ее жалоб на головную боль, классный руководитель пригласила маму в школу. До приезда матери учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным.

Однако по приезде мамы состояние школьницы ухудшилось. Заместитель директора по воспитательной работе вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали. Сейчас администрация школы поддерживает связь с мамой ученицы.

Комитет по образованию взял ситуацию на контроль. Проводится более детальная проверка несчастного случая.

Как уже сообщал amiс.ru, сегодня, 24 февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что 19 февраля в барнаульской школе № 31 пострадала девочка — ее толкнул школьник, та упала и сильно ударилась головой. Ребенку стало плохо, но учитель не вызвал скорую помощь, так как якобы не знал, по какому номеру нужно звонить.