На территории российской воинской части нашли мумию

В Выборгском районе Ленинградской области рядом с заброшенным зданием воинской части найдено тело мужчины. Как сообщает издание 47news, он умер примерно полгода назад.

Мумифицированные останки обнаружили накануне, 23 февраля, около пяти часов вечера в коллекторе рядом с заброшенным общежитием войсковой части в Выборге. На вид мужчине было около 25-30 лет, он был одет в пальто.

Труп обнаружил контрактник, которого командир части отправил на осмотр люков на предмет поиска бездомных. Предполагается, что погибший как раз и был бездомным, хотя при нем нашли связку ключей.

Личность еще не установлена.