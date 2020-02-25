Алтайский край занял первое место в России по росту среднего микрозайма

Средний размер так называемого "займа до зарплаты" (суммы в 10-20 тысяч рублей) в Алтайском крае по итогам 2019 года вырос на 26,6%. Это самый высокий показатель динамики в стране, сообщают в Общероссийском народном фронте.

Второй по динамике идет Кемеровская область (21,8%), а замыкает тройку Новосибирская область (21,4%). Также в топ-5 попали Ростовская и Челябинская области.

Размер среднего микрозайма в Алтайском крае эксперты ОНФ не называют, однако известно, что самый большой показатель сейчас в Москве (11,8 тысячи рублей), Подмосковье (10,1 тысячи рублей) и в Санкт-Петербурге (9,8 тысячи рублей).

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что Алтайский край – один из самых закредитованных регионов России. В среднем жители края отдают банкам две трети своих доходов.