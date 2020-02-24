В Китае заявили о создании лекарства от коронавируса Covid-19, которое уже показало себя эффективным. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.

Посол отметил, что, хотя новое вакцина показывает положительные результаты, ее еще нужно перепроверить и доработать. Также дипломат добавил, что тестирование лекарства прошло без осложнений

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", — рассказал дипломат.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй заявил, что теория об искусственном происхождении коронавируса — ложь, и заболевание однозначно имеет природное происхождение. Дипломат отметил, что поиск источника вируса продолжается, а версия о том, что источником болезни была летучая мышь проверяется, но пока не имеет научного подтверждения.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 24 февраля, подтверждено 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован в 2592 случаев, сообщают в Госкомитете здравоохранения КНР.