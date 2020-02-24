Камеры помогут МВД искать преступников по татуировкам и походке

В МВД начали работать над системой распознавания преступников и подозреваемых по татуировкам, голосу, радужке и походке. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет о Федеральной информационной системе биометрических учетов (ФИСБУ) с использованием городских камер видеонаблюдения. Ожидается, что эта система будет не только применяться для распознавания лиц, но и взаимодействовать с другими ведомственными системами.

Предположительно, розыск будет производиться следующим образом: эксперты будут собирать с места преступления все следы подозреваемого, в том числе отпечатки пальцев, образцы волос и слюны, и загружать их в систему. Искусственный интеллект по полученным данным выдаст возможных подозреваемых, эту информацию будет обрабатывать эксперт-криминалист.

Внедрить систему распознаванию планируют до 2021 года. Работа над ней ведется в рамках государственной программы "Безопасный город" в Москве на бюджетные средства.