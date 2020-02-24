Поиски пропавших в Алтайском крае рыбаков приостановили. Мужчин не нашли

Поиски пропавших на Алтае рыбаков приостановили с наступлением темного времени суток. Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, завтра, 25 февраля, операция продолжится.

Как уже писал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку в субботу, 22 февраля, и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".

Накануне, 23 февраля, в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Поиски продолжались до наступления темноты, однако не дали результата.

Сегодня, 24 февраля, в район происшествия прибыла водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек.