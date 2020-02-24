Число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до пяти

Число погибших в Италии от коронавируса Covid-19 увеличилось до пяти, сообщает ТАСС.

Пятым скончавшимся от инфекции стал 88-летний мужчина. На данный момент в стране выявлено 219 случаев заболевания, при этом 23 пациента находятся в реанимации, а 112 человек — госпитализированы. Остальные находятся в изоляции дома под наблюдением медиков.

Напомним, вчера стало известно, что из-за вспышки коронавирусной инфекции отменили карнавал в Венеции, а также до 1 марта матчи футбольной Серии А. Кроме того, закрыты ярмарки и музеи.

По последним данным, подтверждено 77 150 случаев заражения коронавирусом в Китае, смертельный исход зафиксирован в 2592 случаев. Власти Китая заявили, что вакцина от эпидемии уже создана, но нуждается в доработке.