Михайловский и Алтайский районы выиграли зимнюю олимпиаду сельских спортсменов

В селе Алтайском 23 февраля завершился финал XXXV зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. В этом году в ней участвовали более 800 человек из 48 районов, сообщается на официальном сайте региона.

Победителями комплексных соревнований среди районов с населением 20 тысяч человек и более стали спортсмены Алтайского района. Второе место заняла сборная Благовещенского района. Бронзовый кубок забрала команда Павловского района.

Чемпионом среди команд муниципалитетов с населением до 20 тысяч человек стала сборная Михайловского района. Второе место взяла команда Ключевского района, а третье место у команды Целинного района.