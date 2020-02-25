Республику Алтай назвали одним из самых подходящих мест для экстремального туризма

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) опубликовало список российских регионов, где можно отдохнуть любителям экстрима. Попала в перечень и Республика Алтай.

Регион отметили за первый за Уралом байк-парк, где находится 11 км трасс для экстремальных велосипедных спусков. В республике развит альпинизм на Северо-Чуйском хребте и сплавы разного уровня сложности по горным рекам Чуя и Катунь.

Также в список попали Камчатка, Крым, Ямал и Хакасия.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский край включили в список топ-5 направлений для туризма. По словам руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, путешественники едут в край любоваться природой.