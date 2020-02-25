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Республику Алтай назвали одним из самых подходящих мест для экстремального туризма

, ИА "Амител"
Рекомендации дали в Ростуризме
Фото: 'Новости Горного Алтая'

Фото: "Новости Горного Алтая"

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) опубликовало список  российских регионов, где можно отдохнуть любителям экстрима. Попала в перечень и Республика Алтай.

Регион отметили за первый за Уралом байк-парк, где находится 11 км трасс для экстремальных велосипедных спусков. В республике развит альпинизм на Северо-Чуйском хребте и сплавы разного уровня сложности по горным рекам Чуя и Катунь.

Также в список попали Камчатка, Крым, Ямал и Хакасия.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский край включили в список топ-5 направлений для туризма. По словам руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, путешественники едут в край любоваться природой.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.02.2020 09:30
- гость -

Места красивы. Базы убогие.

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