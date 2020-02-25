10 девушек поборются за звание "Принцесса Алтая". Фото

В Республике Алтай выбрали 10 финалисток конкурса красоты "Принцесса Алтая". Его организует местная редакция ГТРК.

За корону поборются девушки самых разных профессий: студентки, учительница, воспитатель детского сада, сотрудницы суда и полиции, телеведущая, продавец.

Сейчас девушки готовятся к финальному шоу, которое пройдет в начале марта 2020 года.

Как уже сообщал amic.ru, 29 февраля в столице Алтайского края выберут самую красивую девушку Сибири и лучшего парня Барнаула. Семеро парней поборются за титул "Мистер Барнаул – 2020", семь девушек постараются попасть в полуфинал конкурса "Королева красоты России – 2020".

Подписчики сообщества amic.ru в соцсети "ВКонтакте" тоже смогут повлиять на исход конкурса и выбрать победителей в номинации "Онлайн". Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти по этой ссылке и сделать свой выбор.