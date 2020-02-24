В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

В немецком городе Фолькмарзен мужчина на легковом автомобиле наехал на толпу участников карнавального шествия, передает телеканал ARD.

Сообщается, что инцидент произошел в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Как рассказал один из очевидцев, в толпу въехал серебристый Mercedes-Komb. По данным Frankfurter Rundschau, пострадали не меньше 15 человек, среди них есть дети.

Отмечается, что у некоторых свидетелей создалось впечатление, что водитель умышленно въехал в толпу и давил на педаль газа. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Полиция задержала мужчину, который был за рулем автомобиля. Пока неизвестно, является ли происшествие спланированным нападением или несчастным случаем.