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В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

, ИА "Амител"
Пострадало не менее 15 человек
Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

В немецком городе Фолькмарзен мужчина на легковом автомобиле наехал на толпу участников карнавального шествия, передает телеканал ARD.

Сообщается, что инцидент произошел в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Как рассказал один из очевидцев, в толпу въехал серебристый Mercedes-Komb. По данным Frankfurter Rundschau, пострадали не меньше 15 человек, среди них есть дети.

Отмечается, что у некоторых свидетелей создалось впечатление, что водитель умышленно въехал в толпу и давил на педаль газа. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Полиция задержала мужчину, который был за рулем автомобиля. Пока неизвестно, является ли происшествие спланированным нападением или несчастным случаем.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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